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    Балух знаходиться в СІЗО Твері - адвокат

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    Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року - Балух знаходиться в СІЗО Твері - адвокат
    Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року

    За інформацією адвоката Тараса Омельченка, Балух досі не розподілений в колонію

    Український політв'язень Володимир Балух , якого етапують з окупованого Криму до Тверської області РФ, на даний час знаходиться в Слідчому ізоляторі №1 міста Твері.

    Про це Кримській правозахисній групі повідомив кримський адвокат Тарас Омельченко.

    За його інформацією, Балух досі не розподілений в колонію.

    На думку адвокатів і правозахисників, українця відправлять до виправної колонії №4 (м. Торжок).

    Раніше заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з «червоних» колоній Тверської області РФ.

    Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Балуха етапують в колонію, в якій до ув'язнених застосовують насильство.

    Правозахисники упевнені, що для Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

    Нагадаємо, кримчанина Володимира Балуха ФСБ Росії затримала у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір’ї свого будинку.

    Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року. У січні підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив йому в умовно-достроковому звільненні.

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