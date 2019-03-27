Балуха посадили в карцер в СІЗО Твері



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В СІЗО повідомили, що Балух знаходиться в карцері, і передача йому не передбачена

Журналістка Вікторія Івлєва розповіла, що в СІЗО не взяли передачу для Балуха

Український політв'язень Володимир Балух , якого етапують з окупованого Криму до Тверської області РФ, на даний час знаходиться в карцері в слідчому ізоляторі Твері.

Про це 27 березня повідомила журналістка Вікторія Івлєва у Facebook.

«Сьогодні громадський активіст з Твері Артем Важенков ходив в СІЗО 1 міста Твері, де за неперевіреними чутками, утримується Володимир Балух. Артем намагався передати для Балуха передачу, яку не прийняли, а Артему повідомили, що Балух знаходиться в карцері, і передача йому не передбачена», - написала Івлєва.

Раніше заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з «червоних» колоній Тверської області РФ.

Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Балуха етапують в колонію, в якій до ув'язнених застосовують насильство.

Правозахисники упевнені, що для Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

Нагадаємо, кримчанина Володимира Балуха ФСБ Росії затримала у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір’ї свого будинку.

Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року. У січні підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив йому в умовно-достроковому звільненні.