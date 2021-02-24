Банки надаватимуть судовим виконавцям номери рахунків боржників

Державні виконавці отримали допуск до інформації про номери банківських рахунків боржників та залишок коштів на них. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

За даними Мін’юсту, з 16 лютого 2021 року набула чинності постанова правління Національного банку, якою внесені зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Інформація, яку надаватимуть банки на вимогу держвиконавців стосовно наявності, стану рахунків боржника відтепер в обов’язковому порядку повинна містити номери банківських рахунків боржників, а також залишків коштів на них.

За словами Гайченка, ці зміни не лише значно полегшать та прискорять роботу виконавців, а й стануть підставою для запровадження автоматизації такого процесу.

Наразі Мін'юстом розробляються зміни до відповідних нормативно-правових актів, прийняття яких найближчим часом надасть можливість автоматизувати процес отримання виконавцями номерів рахунків боржників — фізичних осіб та сум коштів, наявних на цих рахунках.

У листопаді НБУ просив парламент не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів з метою розкриття банківської таємниці.

Нацбанк вважає, що пропонований законопроєктом спосіб отримання правоохоронними і контролюючими органами інформації, яка становить банківську таємницю, фактично означатиме нівелювання інституту такої таємниці. Як наслідок, це може призвести до погіршення стану захисту приватної інформації та зниження довіри до банківської системи.

НБУ нагадує, що порядок розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних і контролюючих органів чітко визначений законом «Про банки і банківську діяльність».