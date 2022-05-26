Банкова повідомила, скільки часу знадобиться ЗСУ, щоби звільнити південь України

Подоляк запевняє, що звільнення Півдня України це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року

Подоляк: «Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений»

Українська влада докладає максимально зусиль, щоб очистити Південь країни від окупантів найближчим часом. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Телеграм.

«Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях. Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці.

Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений.

Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити», – написав Подоляк.

Радник Банкової поспішив запевнити, що Україна не покинула людей на тимчасово окупованих територіях.

«Росія дуже активно намагається сформувати в мешканців півдня думку, що Україна їх покинула, а «русский мир» прийшов надовго. Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених. Ще раз по складах. Це – пов-на ма-яч-ня», – написав він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену паспортизацію мешканців тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей не є законним. Як повідомлялося, 25 травня президент РФ підписав указ, який дає змогу жителям окупованих районів Херсонської та Запорізької областей звернутися із заявами про набуття громадянства РФ у спрощеному порядку.