Російські командири брешуть Кремлю про свої «перемоги» в Україні (аудіо)

Наразі ворог активно обстрілює нібито вже «взяте» ним Довгеньке

Окупанти зазнають на війні нищівних втрат, але продовжують звітувати у Кремлі про свої «успіхи». Чергу брехню рашистів перехопила Служба безпеки України.

Наприклад, про «взяття» с. Довгеньке Ізюмського району на Харківщині.

Загарбники відзвітували про його захоплення ще наприкінці квітня. Хоча насправді село перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі точаться бої.

З нового перехоплення Служба безпеки України зрозуміло, що за таку «перемогу» російського командира-брехуна можуть і в тюрму посадити.

«Розумієш, у чому прикол? Тут же були розборки: ми якщо типу Довгеньке не беремо, на комдира дві, ось три уголовки зараз висить, його посадять. І все! А сенс в тому, що Довгеньке ще три тижні тому ще відзвітували, що ми його взяли. А ми, он, за нього воюємо», – розповідає своїй матері російський загарбник.

Наразі ворог активно обстрілює нібито вже «взяте» ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. А наші ЗСУ дають гідну відсіч окупантам.

Раніше повідомлялося, що окупанти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю. Також СБУ повідомила, що мобілізовані в «ДНР» окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни. Вони порівнюють службу в російській армії з рабством, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства.