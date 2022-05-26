Угорщина запроваджує для іноземців обмеження на заправках

Ціни на бензин у країні наразі заморожені

Нове правило почне діяти уже з 27 травня

Угорська влада заборонила АЗС продавати бензин власникам авто з іноземними номерами. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

«Уряд Угорщини ухвалив рішення, що з п'ятниці заправлятися на угорських АЗС дозволять власникам автомобілів лише з угорськими номерами», – йдеться у повідомленні.

Влада Угорщини пояснила цей захід тим, що в країні почав процвітати «бензиновий туризм, який поставив під загрозу безперебійне постачання».

Нове правило почне діяти уже з 27 травня.

Крім того, «бензиновий туризм» є зловживанням ціновою політикою в Угорщині, оскільки ціни на бензин у країні наразі заморожені, нагадує телеканал.

До слова, із 16 до 23 травня середні роздрібні ціни на бензини та дизельне пальне в Україні збільшились на 22-30%.

Як відомо, бензину в Україні все ще не вистачає, а ціни все більше зростають. Тривалий час держава тримала контроль над вартістю пального, однак 17 травня уряд ухвалив рішення скасувати державне регулювання.

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

Як повідомлялося, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій.

Нагадаємо, що у кінці квітня депутати від «Слуги народу» внесли у Верховну Раду законопроєкт про повернення акцизу на пальне та збільшення ПДВ на цей вид товару з нинішніх 7% до стандартних 20%.

Експерти тоді спрогнозували зростання ціни на бензин та дизпаливо на 10-12 грн на одному літрі.

29 квітня Кабінет міністрів України підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.