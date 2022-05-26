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    Економіка та фінанси

    Угорщина запроваджує для іноземців обмеження на заправках

    Ціни на бензин у країні наразі заморожені - Угорщина запроваджує для іноземців обмеження на заправках
    Ціни на бензин у країні наразі заморожені
    фото: rts.rs

    Нове правило почне діяти уже з 27 травня

    Угорська влада заборонила АЗС продавати бензин власникам авто з іноземними номерами. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

    «Уряд Угорщини ухвалив рішення, що з п'ятниці заправлятися на угорських АЗС дозволять власникам автомобілів лише з угорськими номерами», – йдеться у повідомленні.

    Влада Угорщини пояснила цей захід тим, що в країні почав процвітати «бензиновий туризм, який поставив під загрозу безперебійне постачання».

    Нове правило почне діяти уже з 27 травня.

    Крім того, «бензиновий туризм» є зловживанням ціновою політикою в Угорщині, оскільки ціни на бензин у країні наразі заморожені, нагадує телеканал.

    До слова, із 16 до 23 травня середні роздрібні ціни на бензини та дизельне пальне в Україні збільшились на 22-30%.

    Як відомо, бензину в Україні все ще не вистачає, а ціни все більше зростають. Тривалий час держава тримала контроль над вартістю пального, однак 17 травня уряд ухвалив рішення скасувати державне регулювання.

    До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

    Як повідомлялося, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій.

    Нагадаємо, що у кінці квітня депутати від «Слуги народу» внесли у Верховну Раду законопроєкт про повернення акцизу на пальне та збільшення ПДВ на цей вид товару з нинішніх 7% до стандартних 20%.

    Експерти тоді спрогнозували зростання ціни на бензин та дизпаливо на 10-12 грн на одному літрі.

    29 квітня Кабінет міністрів України підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

    Читайте також: Нова бензинова реальність. Час змінювати правила споживання
    Теги: росія окупанти війна Угорщина Україна окупація пальне #stoprussia
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    Угорщина запроваджує для іноземців обмеження на заправках