Барна залишив прямий ефір через запитання про образи журналістів



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Депутат запевняв, що не ображав журналіста на камеру

Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна залишив ефір Громадського після запитання про образу журналістів.

В ефірі програми «Мокрик По Живому» ведучий Данило Мокрик поставив Барні питання щодо його заяв про те, що журналісти-розслідувачі програми «Наші гроші» нібито працюють на ФСБ, а також про те, чому Барна облаяв журналіста, який присоромив його за «кнопкодавство».

Депутат запевняв, що не ображав журналіста на камеру і не хоче про цей інцидент говорити, на що автор програми запропонував подивитись відповідне відео.

«Дивіться без мене», – сказав депутат, після чого залишив студію за 30 хвилин до кінця програми.

Нагадаємо, депутат Олег Барна обізвав нецензурними словами журналіста Ігоря Колтунова після запитання, чому він тричі кнопкодавив під час голосування у парламенті.

Після цього депутат від БПП Мустафа Найєм визнав, що його соратники з фракції деградують.

Як відомо, раніше Олег Барна неодноразово фігурував у різноманітних скандалах.

Зокрема, у грудні 2015 року він намагався підняти на руки екс-прем'єра Арсенія Яценюка та відтягнути його від трибуни. Після цього в Раді почалася бійка.

У жовтні минулого року йому влаштували «коридор ганьби», коли він намагався зайти до Верховної Ради.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Барна засвітився у черговому скандалі, коли у коридорі телеканалу ZIK схопив за комір вишиванки представника Зе-команди Святослава Юраша, порвавши її.

Джерело: Громадське