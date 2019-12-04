Батьки вбитого трирічного хлопчика зроблять заяву для преси



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В'ячеслав Соболєв та його дружина Інна 4 грудня прийдуть до Шевченківського суду у Києві

Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини

Інна та В’ячеслав Соболєви, батьки 3-річного хлопчика, якого 1 грудня вбили у центрі столиці, планують в найближчу годину зробити заяву, повідомляє УНН.

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв та його дружина Інна планують звернутися до преси із заявою. Своє звернення батьки хлопчика Олександра озвучать під Шевченківським районним судом столиці, де сьогодні будуть обирати запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві їхнього сина.

Напередодні у МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.

Нагадаємо, двом затриманим молодикам, які підозрюються у вбивстві трирічної дитини внаслідок обстрілу автомобіля депутата Київської облради і бізнесмена В’ячеслава Соболєва, оголошено підозру.

Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

Поліція розглядає три версії стрілянини.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.