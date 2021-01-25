  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Білий дім: у Трампа не було плану Covid-вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В адміністрації Трампа планували до кінця 2020 року надати першу дозу вакцини від&nbsp;коронавірусу&nbsp;мінімум 20 мільйонам американців - Білий дім: у Трампа не було плану Covid-вакцинації
    В адміністрації Трампа планували до кінця 2020 року надати першу дозу вакцини від коронавірусу мінімум 20 мільйонам американців

    Попередня адміністрація не продумала вакцинацію населення за межами будинків для літніх людей та лікарень

    У команди колишнього президента Дональда Трампа не було плану вакцинації США від коронавірусу.

    Про це заявив очільник апарату Білого дому Рон Клейн, пише Reuters.

    Він зазначив, що попередня адміністрація не продумала вакцинацію населення за межами будинків для літніх людей та лікарень.

    «Планування процесу поширення вакцини для населення за межами будинків для літніх та лікарень просто не було, коли ми увійшли у Білий дім», – сказав Клейн.

    За його словами, саме це стало причиною того, що в США з поширених доз були використані тільки половина.

    Відомо було, що в адміністрації Трампа планували до кінця 2020 року надати першу дозу вакцини від коронавірусу мінімум 20 мільйонам американців, але в підсумку цей показник був досягнутий лише цього тижня.

    Зазначимо, на днях Байден озвучив стратегію боротьби з коронавірусом.

    Теги: здоров'я США Джозеф Байден Дональд Трамп щеплення вакцинація населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies