Байден готовий призначити віце-президентом республіканця



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Джо Байден готовий призначити віце-президентом республіканця

Байден зазначив, що у Республіканській партії є багато гідних політиків

Колишній віце-президент США, кандидат від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року Джо Байден заявив, що готовий взяти в напарники і призначити віце-президентом представника Республіканської партії.

Про це він заявив під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє CNN.

За словами Байдена, він готовий до співпраці з республіканським напарником, однак не може назвати конкретної людини. Колишній віце-президент зазначив, що в Республіканській партії є багато гідних політиків.

«Як і раніше є чимало насправді гідних республіканців, але проблема зараз полягає в тому, що їм потрібно зробити крок вперед», - заявив Байден.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден є лідером у первинній гонці за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала.