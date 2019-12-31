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    Байден готовий призначити віце-президентом республіканця

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    Джо Байден готовий призначити віце-президентом республіканця - Байден готовий призначити віце-президентом республіканця
    Джо Байден готовий призначити віце-президентом республіканця

    Байден зазначив, що у Республіканській партії є багато гідних політиків

    Колишній віце-президент США, кандидат від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року Джо Байден заявив, що готовий взяти в напарники і призначити віце-президентом представника Республіканської партії.

    Про це він заявив під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє CNN.

    За словами Байдена, він готовий до співпраці з республіканським напарником, однак не може назвати конкретної людини. Колишній віце-президент зазначив, що в Республіканській партії є багато гідних політиків.

    «Як і раніше є чимало насправді гідних республіканців, але проблема зараз полягає в тому, що їм потрібно зробити крок вперед», - заявив Байден.

    Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден є лідером у первинній гонці за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала.

    США Джозеф Байден партії час
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