Назвали наймолодшого мільярдера 2019 року



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Кайлі Дженнер заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за $600 млн

За 2019 рік багаті люди світу стали багатшими на 1,2 трильйона доларів, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018 року

Американська модель і учасниця реаліті-шоу Сімейство Кардашьян 22-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером.

Дівчина заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за $600 мільйонів, повідомляє рейтинг Bloomberg.

За 2019 рік багаті люди світу стали багатшими на $1,2 трильйона, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018 року. У той же час з 500 найбагатших людей світу у 52 скоротилися доходи.

Протягом 2018 року сумарні стан 500 найбагатших людей світу скоротилося приблизно на $511 мільярдів.