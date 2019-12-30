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    У світі

    Назвали наймолодшого мільярдера 2019 року

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    <p><span>Кайлі Дженнер</span>&nbsp;заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за $600 млн</p> - Назвали наймолодшого мільярдера 2019 року

    Кайлі Дженнер заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за $600 млн

    За 2019 рік багаті люди світу стали багатшими на 1,2 трильйона доларів, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018 року

    Американська модель і учасниця реаліті-шоу Сімейство Кардашьян 22-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером.

    Дівчина заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за $600 мільйонів, повідомляє рейтинг Bloomberg.

    За 2019 рік багаті люди світу стали багатшими на $1,2 трильйона, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018 року. У той же час з 500 найбагатших людей світу у 52 скоротилися доходи.

    Протягом 2018 року сумарні стан 500 найбагатших людей світу скоротилося приблизно на $511 мільярдів.

    рейтинг модель Кардашьян час
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