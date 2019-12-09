Байден назвав ім’я сенаторки, якій запропонує посаду віцепрезидента
У разі своєї перемоги на праймеріз Демократичної партії Байден запропонує жінці посаду віцепрезидента
Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що запропонує сенаторці Елізабет Воррен посаду віцепрезидента, в разі своєї перемоги на праймеріз Демократичної партії.
Про це Байден заявив в інтерв'ю Axios on HBO.
«Я б додав сенатора Воррен до списку. Але вона дуже розсердиться через те, що я це сказав… Питання в тому, чи додасть вона мене до свого списку», - зазначив Байден.
На думку Байдена, для демократів було б корисно, щоб на цій посаді була жінка. Водночас він додав, що з його боку було б надто самовпевнено озвучувати повний список потенційних віцепрезидентів, поки він сам не став офіційним кандидатом від демократів.
«Я знаю Путіна. У мене були особисті зустрічі з Путіним. Я дивився йому в очі, як то кажуть. Це людина, у якої було одне основне бажання: зруйнувати НАТО і змусити Америку віддалитися від Європи, Євроатлантичного альянсу. Тому що це єдине, що він не може прорвати, якщо воно залишається цілим», – сказав Байден.
Колишній віцепрезидент зазначив, що у чинного президента США Дональда Трампа немає розуміння геополітичних проблем.
Нагадаємо, що Байден заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі.