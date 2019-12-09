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    Байден назвав ім’я сенаторки, якій запропонує посаду віцепрезидента

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    Елізабет Енн Воррен, сенатор від штату Массачусетс, була одним з найжорсткіших критиків предвиборчої кампанії Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року - Байден назвав ім’я сенаторки, якій запропонує посаду віцепрезидента
    Елізабет Енн Воррен, сенатор від штату Массачусетс, була одним з найжорсткіших критиків предвиборчої кампанії Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року

    У разі своєї перемоги на праймеріз Демократичної партії Байден запропонує жінці посаду віцепрезидента

    Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що запропонує сенаторці Елізабет Воррен посаду віцепрезидента, в разі своєї перемоги на праймеріз Демократичної партії.

    Про це Байден заявив в інтерв'ю Axios on HBO.

    «Я б додав сенатора Воррен до списку. Але вона дуже розсердиться через те, що я це сказав… Питання в тому, чи додасть вона мене до свого списку», - зазначив Байден.

    На думку Байдена, для демократів було б корисно, щоб на цій посаді була жінка. Водночас він додав, що з його боку було б надто самовпевнено озвучувати повний список потенційних віцепрезидентів, поки він сам не став офіційним кандидатом від демократів.

    Колишній віцепрезидент Джо Байден зберігав позицію лідера у перегонах демократів за висування кандидата у президенти за результатами опитування університету Quinnipiac, яке опубліковане 26 листопада.
     Елізабет Енн Воррен — американська юристка і політикиня, представляє штат Массачусетс у Сенаті США з 3 січня 2013 року. Членкиня Демократичної партії, представниця його прогресивного крила. Воррен тричі з'являлася у рейтингу 100 найвпливовіших людей у світі за версією журналу Time: 2009, 2010 і 2015 року.
    До слова, раніше Байден заявив, що Путін хоче посіяти розлад між США та ЄС

    «Я знаю Путіна. У мене були особисті зустрічі з Путіним. Я дивився йому в очі, як то кажуть. Це людина, у якої було одне основне бажання: зруйнувати НАТО і змусити Америку віддалитися від Європи, Євроатлантичного альянсу. Тому що це єдине, що він не може прорвати, якщо воно залишається цілим», – сказав Байден.

    Колишній віцепрезидент зазначив, що у чинного президента США Дональда Трампа немає розуміння геополітичних проблем.

    Нагадаємо, що Байден заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі.

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