Байден назвав ім’я сенаторки, якій запропонує посаду віцепрезидента



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Елізабет Енн Воррен, сенатор від штату Массачусетс, була одним з найжорсткіших критиків предвиборчої кампанії Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року

У разі своєї перемоги на праймеріз Демократичної партії Байден запропонує жінці посаду віцепрезидента

Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що запропонує сенаторці Елізабет Воррен посаду віцепрезидента, в разі своєї перемоги на праймеріз Демократичної партії.

Про це Байден заявив в інтерв'ю Axios on HBO.

«Я б додав сенатора Воррен до списку. Але вона дуже розсердиться через те, що я це сказав… Питання в тому, чи додасть вона мене до свого списку», - зазначив Байден.

На думку Байдена, для демократів було б корисно, щоб на цій посаді була жінка. Водночас він додав, що з його боку було б надто самовпевнено озвучувати повний список потенційних віцепрезидентів, поки він сам не став офіційним кандидатом від демократів.

Колишній віцепрезидент Джо Байден зберігав позицію лідера у перегонах демократів за висування кандидата у президенти за результатами опитування університету Quinnipiac, яке опубліковане 26 листопада.

Елізабет Енн Воррен — американська юристка і політикиня, представляє штат Массачусетс у Сенаті США з 3 січня 2013 року. Членкиня Демократичної партії, представниця його прогресивного крила. Воррен тричі з'являлася у рейтингу 100 найвпливовіших людей у світі за версією журналу Time: 2009, 2010 і 2015 року.