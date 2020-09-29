Байден перед дебатами опублікував податкову декларацію за минулий рік



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Джон Байден опублікував податкову декларацію за кілька годин до дебатів з Дональдом Трампом

Джо Байден та його дружина Джилл заробили у 2019 році майже мільйон доларів

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден 29 вересня оприлюднив документи про сплату податків за 2019 рік.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з декларацією, Байден заплатив за 2019 рік близько $300 тисяч федеральних податків. Разом з цим він та його дружина Джилл заробили за цей час $985 233.

У передвиборчому штабі Байдена повідомили, що таким чином після оприлюднення податкової декларації за 2019 рік Байден надав інформацію про виплату податків за 22 роки. У тому числі мова йде про податки, коли він займав пост сенатора від штату Делавер та віцепрезидента США, а також після відходу з цієї посади.

При цьому Байден опублікував податкову декларацію за кілька годин до дебатів з чинним президентом, республіканцем Дональдом Трампом.

У першому раунді дебатів Трамп і Байден говоритимуть про результати своєї роботи на високих посадах, призначення судді Верховного суду США, коронавірус, економіку, про протести проти расової дискримінації. Також політики торкнуться теми виборчого процесу.

Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.

Після обрання президентом Трамп заплатив $750 федерального податку на прибуток за 2016 рік. У перший рік роботи в Білому домі він заплатив ще $750.

Натомість президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».

Американський лідер відмовляється робити доступними свої податкові декларації і веде боротьбу за запобігання розкриття фінансової інформації. Трамп протягом багатьох років був відомий як бізнесмен і телеведучий, в політику він прийшов тільки перед виборами 2016 року.