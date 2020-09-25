Вибори в США: дебати між Трампом і Байденом охоронятиме нацгвардія



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Дебати між Трампом і Байденом охоронятиме нацгвардія

Для охорони мобілізують близько 300 бійців Національної гвардії

Губернатор штату Огайо Майкл Девайн долучить Національну гвардію США для допомоги в підтримці порядку в місті Клівленд під час перших дебатів американського лідера Дональда Трампа з кандидатом в президенти від демократів Джозефом Байденом.

Про це він написав у Twitter.

Раніше від влади Клівленда надійшов відповідний запит. Девайн розпорядився «мобілізувати близько 300 бійців Національної гвардії штату Огайо для сприяння в підтримці безпеки» під час дебатів.

After receiving a formal request from Cleveland officials last night, I am issuing a proclamation today that activates around 300 @OHNationalGuard members to help @CLEPolice ensure a safe and secure environment for those attending Tuesday’s presidential debate in Cleveland. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) September 24, 2020

Публічна дискусія між Трампом і Байденом пройде в Клівленді 29 вересня. На ній обговорять пандемію коронавірусу, забезпечення прозорості виборчого процесу, протести на ґрунті расової несправедливості, а також економічну ситуацію.

Чергові загальні вибори в США пройдуть 3 листопада.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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