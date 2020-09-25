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    У світі

    Вибори в США: дебати між Трампом і Байденом охоронятиме нацгвардія

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    Дебати між Трампом і Байденом охоронятиме нацгвардія - Вибори в США: дебати між Трампом і Байденом охоронятиме нацгвардія
    Дебати між Трампом і Байденом охоронятиме нацгвардія

    Для охорони мобілізують близько 300 бійців Національної гвардії

    Губернатор штату Огайо Майкл Девайн долучить Національну гвардію США для допомоги в підтримці порядку в місті Клівленд під час перших дебатів американського лідера Дональда Трампа з кандидатом в президенти від демократів Джозефом Байденом.

    Про це він написав у Twitter.

    Раніше від влади Клівленда надійшов відповідний запит. Девайн розпорядився «мобілізувати близько 300 бійців Національної гвардії штату Огайо для сприяння в підтримці безпеки» під час дебатів.

    Публічна дискусія між Трампом і Байденом пройде в Клівленді 29 вересня. На ній обговорять пандемію коронавірусу, забезпечення прозорості виборчого процесу, протести на ґрунті расової несправедливості, а також економічну ситуацію.

    Чергові загальні вибори в США пройдуть 3 листопада. 

    До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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