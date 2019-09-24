Байден підтримає ідею імпічменту Трампа
Байден збирається закликати Трампа виконати всі законні запити Конгресу про надання інформації у справі України
Колишній віце-президент США Джо Байден підтримає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа за умови, якщо Білий дім не буде співпрацювати з Конгресом щодо розслідування телефонного дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого нібито Трамп наполягав на розслідуванні діяльності Байдена і його сина.
Про це повідомляє The Hill.
Зазначається, що Байден повинен виступити з цього питання у вівторок в Уілмінгтоні, штат Делавер.
«Він збирається закликати Трампа виконати всі законні запити Конгресу про надання інформації - у справі України та інших розслідувань — і, якщо Трамп не виконає всі вимоги, у Конгресу не буде іншого вибору, крім як почати процедуру імпічменту», — заявив представник кампанії Байдена.
Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.
Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.
Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.