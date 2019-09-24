Байден підтримає ідею імпічменту Трампа



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Байден збирається закликати Трампа виконати всі законні запити Конгресу про надання інформації у справі України

Колишній віце-президент США Джо Байден підтримає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа за умови, якщо Білий дім не буде співпрацювати з Конгресом щодо розслідування телефонного дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого нібито Трамп наполягав на розслідуванні діяльності Байдена і його сина.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що Байден повинен виступити з цього питання у вівторок в Уілмінгтоні, штат Делавер.

«Він збирається закликати Трампа виконати всі законні запити Конгресу про надання інформації - у справі України та інших розслідувань — і, якщо Трамп не виконає всі вимоги, у Конгресу не буде іншого вибору, крім як почати процедуру імпічменту», — заявив представник кампанії Байдена.

Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.



