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    Байден підтримає ідею імпічменту Трампа

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    Джо Байден - Байден підтримає ідею імпічменту Трампа
    Джо Байден

    Байден збирається закликати Трампа виконати всі законні запити Конгресу про надання інформації у справі України

    Колишній віце-президент США Джо Байден підтримає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа за умови, якщо Білий дім не буде співпрацювати з Конгресом щодо розслідування телефонного дзвінка з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого нібито Трамп наполягав на розслідуванні діяльності Байдена і його сина.

    Про це повідомляє The Hill.

    Зазначається, що Байден повинен виступити з цього питання у вівторок в Уілмінгтоні, штат Делавер.

    «Він збирається закликати Трампа виконати всі законні запити Конгресу про надання інформації - у справі України та інших розслідувань — і, якщо Трамп не виконає всі вимоги, у Конгресу не буде іншого вибору, крім як почати процедуру імпічменту», — заявив представник кампанії Байдена.

    Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

    Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

    Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.


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