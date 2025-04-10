10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто розважатися і танцювати

10 квітня відзначається Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста та День шпильки. Віряни вшановують пам’ять мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.

Міжнародний день братів і сестер

Щороку 10 квітня святкується День братів і сестер. Це свято було встановлене, щоб нагадати людям про сімейні цінності, побудовані на любові, турботі та взаємній повазі між близькими людьми – адже брати і сестри, після батьків, є найближчими родичами.

Ідейною натхненницею свята стала Клаудія Еварт. Вона втратила своїх рідних брата і сестру в ранньому віці. В пам’ять про них Клаудія і вирішила організувати проведення свята, а в якості дати вибрала 10 квітня – день народження її сестри.

Жінка звернулася з закликом пам’ятати про близьких людей: братів і сестер, цінувати саму можливість відчути тепло й добро, турботу та розуміння рідної людини, усвідомлюючи сам по собі факт того, що така людина є. Свято, вперше відзначене у 1998 році, стало швидко набирати популярність спочатку в США, а потім і в інших країнах, воно вже «обростає» традиціями. Так, у цей день прийнято дарувати подарунки брату або сестрі, вітати телефоном, зустрічатися в кафе або всією сім’єю вдома, даруючи тепло й радість один одному і батькам, для яких немає нічого приємнішого, ніж близькі та добрі стосунки між дітьми.

День гольфіста

10 квітня щороку відзначається спортивне свято – День гольфіста. Грати в гольф – означає за допомогою ключки й влучного удару нею заганяти м’ячик у лунку (спеціальну ямку). У гольфі є дистанція, яку треба пройти за мінімум ударів. Для гри обладнують поля, що мають 18 або дев'ять лунок, великі турніри продовжуються чотири дні. Гольф вигадали шотландські пастухи у 14 столітті, а перші змагання провели в 15 столітті.

Гра в гольф відбувається на свіжому повітрі, у товаристві друзів чи колег. 10 квітня – чудова можливість спробувати себе в ролі гольфіста чи зібрати компанію й відзначити свято, граючи в престижну спортивну гру. До відома, гольф є одним із найпопулярніших видів спорту та входить до числа олімпійських.

День шпильки

Щорічно 10 квітня власний день народження відзначає англійська шпилька, бо саме цього дня у 1849 році інженер Волтер Хант з Америки вигадав шпильку, вістря голки котрої прикривається кришкою. Така конструкція захищає людину від раптового уколу. Цей день також називають – Міжнародний день шпильки (International Safety Pin Day).

Шпилька була простим рішенням поширеної проблеми – закріплювати тканину, не завдаючи при цьому травм чи пошкоджень. Відтоді шпилька стала основним предметом у домогосподарствах по всьому світу, слугуючи для багатьох цілей, що виходять за рамки її первісного призначення.

Яке сьогодні релігійне свято

10 квітня у церковному календарі – День мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших. Жили вони в Африці в III столітті та померли за віру в Ісуса Христа. Вони були військовими, які відмовилися віддати шану ідолам. За легендою, вони зробили хресне знамення і дмухнули на капище, внаслідок чого ідоли впали і розсипалися на порох. Їх відвага і віра стали прикладом для багатьох християн того часу.

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Що не можна робити цього дня

Не можна лаятися і лихословити.

Не варто розважатися і танцювати.

Не можна пити алкогольні напої.

Краще не пропонувати руку і серце.

Народні прикмети

Якщо вранці туман, а сонця не видно, то буде дощ.

Вночі високо на павутині сидять павуки – можливі заморозки.

Ясне небо – цього року буде великий урожай.

Пам’ятні події 10 квітня

1633 – банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині.

1710 – Статут королеви Анни (акт парламенту Великої Британії) став першим в історії документом, що надавав державну охорону авторському праву.

1815 – катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до «року без літа».

1833 – вперше розпочали виробництво сірників. Вони були токсичними.

1849 – американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.

1912 – лайнер «Титанік» вирушив у свій перший і останній рейс з порту Саутгемптон до Нью-Йорка.

1917 – на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день.

1922 – відкрилася Генуезька конференція країн Європи за участю РСФСР (початок визнання Радянської Росії).

1938 – в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувся плебісцит, на якому 99,7 % проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом.

1954 – у Дніпропетровську створене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро «Південне».

1967 – винищувач МіГ-23 здійснив свій дебютний політ – це був перший радянський літак зі змінною геометрією крила.

1972 – підписана Конвенція про заборону біологічної зброї.

1992 – в Запоріжжі відкритий перший фестиваль мистецтв «Козацькому роду нема переводу».

1998 – Страсноп'ятничною угодою між урядами Ірландії та Британії загалом припинилося насильство, пов'язане з конфліктом у Північній Ірландії.

2010 – авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський.

2019 – вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.