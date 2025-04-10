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Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Дмитро Овсянніков став першою особою, засудженою за порушення режиму санкцій Великої Британії проти РФ
фото з відкритих джерел

Овсянніков вперше потрапив під санкції ЄС у 2017 році, а вже у грудні 2020 року його було включено до переліку обмежень Великої Британії

Колишнього російського «губернатора» окупованого Севастополі, проти якого були запроваджені санкції, визнали винним у порушенні фінансових обмежень. Мова йде пор Дмитра Овсяннікова, який став першою особою, засудженою за порушення режиму санкцій Великої Британії проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, суд присяжних визнав винним Дмитра Овсяннікова, «губернатора» Севастополя з 2016 по 2019 рік, повідомляє Національне агентство з боротьби зі злочинністю. Він постав перед судом разом із дружиною та братом. Вони звинувачуються у тому, що перебуваючи під санкціями, купили Mercedes Benz і заплатили тисячі фунтів стерлінгів за навчання своїх дітей у приватній школі. Однак всі вони заперечували такі звинувачення.

«Пан Овсянніков думав, що зможе сховатися від наших санкцій, але вирок доводить протилежне. Ми рішуче налаштовані на посилення тиску на Путіна, його поплічників і всіх тих, хто допомагає його варварській війні в Україні», – наголосив молодший міністр Великої Британії у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівен Дауті.

У виданні зазначили, що Овсянніков вперше потрапив під санкції ЄС у 2017 році, а вже у грудні 2020 року його було включено до переліку обмежень Великої Британії. Відомо, що росіянин прибув до Британії в лютому 2023 року, аби приєднатися до своєї дружини та двох дітей.

«Того ж місяця Овсянніков відкрив банківський рахунок, на який отримав від дружини 76 000 фунтів стерлінгів (97 865 доларів). Ці гроші він використав як завдаток для купівлі позашляховика Mercedes Benz GLC 300. Присяжні не визнали дружину Овсяннікова винною, але його брат, Олексій Овсянніков, який допоміг йому після того, як банк заморозив рахунок, був визнаний винним», – підкреслили у матеріалі.

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи закликала запровадити санкції проти російських металургійних підприємств. Зокрема, вони мають бути накладені на імперію олігарха Володимира Лісіна – ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат», та ТОВ «ВІЗ-Сталь» та на «Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат». 

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Теги: санкції Велика Британія

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