Матюки і образи. Церемонія нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби завершилася скандалом

Михайло Маміашвілі, нагороджуючи Чермена Валієва, назвав його зрадником і обматюкав чемпіона Європи

Очільник Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі обматюкав та назвав зрадником албанського борця Чермена Валієва. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби у Братиславі.

Чермен Валієв виграв золото у ваговій категорії до 74 кг. У фіналі він здолав олімпійського чемпіона росіянина Заурбека Сідакова.

Нагородження проводив голова Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі.

«Михайло Маміашвілі, нагороджуючи Чермена Валієва, назвав його зрадником і обматюкав чемпіона. Ситуацію побачив Хетаг Гозюмов ​​(головний тренер азербайджанської команди), який підійшов до Маміашвілі та почав обурюватись його поведінкою», – йдеться у російських ЗМІ.

Валієв до лютого 2024 року виступав за збірну Росії.

Нагадаємо, United World Wrestling (Міжнародна федерація боротьби) допустила до чемпіонату Європи з боротьби росіянку Дінару Кудаєву.

9 травня 2024 року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої Закі Саліхова. Російська борчиня розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Також у дописі в Instagram вона прохала підписників вшанувати її батька-окупанта як «героя».

Такі дії Кудаєвої суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ. Однак, проросійська Міжнародна федерація боротьби продовжує допускати її до змагань.

Дінара Кудаєва на чемпіонаті Європи буде боротися у ваговій категорії до 65 кг. Україну у цій ваговій категорії буде представляти срібна призерка Олімпіади у Парижі Ірина Коляденко.

У 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення Ірина опинилася в окупації в Ірпені. Залишити місто вона змогла лише наприкінці березня. Також внаслідок обстрілу була зруйнована квартира Коляденко в Ірпені, яку вона отримала після здобуття бронзи в Токіо.