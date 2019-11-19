НАТО хоче визнати космос оперативним простором 19.11.2019 14:26



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Зараз навколо планети за своїми орбітами обертаються до 2000 супутників, і близько половини з них належить країнам-членам НАТО

Міністри закордонних справ країн НАТО, які 20 листопада проведуть зустріч у Брюсселі, можуть визнати космос оперативним простором.

Про це напередодні зустрічі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Завтра ми здійснимо ще один важливий крок. Я очікую, що міністри погодяться визнати космос як оперативний простір, на рівні із повітряним простором, суходолом, морем та кібернетичним простором. Космос є важливим для оборони Альянсу та для політики стримування, для системи раннього попередження (про напад) та для навігації», - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що зараз навколо планети за своїми орбітами обертаються до 2000 супутників, і близько половини з них належить країнам-членам НАТО.

«Визнання космосу як Міністри закордонних справ країн НАТО, які 20 листопада проведуть зустріч у Брюсселі, можуть визнати космос оперативним простором.

Про це напередодні зустрічі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завтра ми здійснимо ще один важливий крок. Я очікую, що міністри погодяться визнати космос як оперативний простір, на рівні із повітряним простором, суходолом, морем та кібернетичним простором. Космос є важливим для оборони Альянсу та для політики стримування, для системи раннього попередження (про напад) та для навігації», - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що зараз навколо планети за своїми орбітами обертаються до 2000 супутників, і близько половини з них належить країнам-членам НАТО.

«Визнання космосу як оперативного простору є чітким сигналом, що ми продовжуємо посилювати нашу оборону та систему стримування», - зазначив Столтенберг.