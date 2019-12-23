Беленюк розповів, як поєднує депутатство і спорт



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Беленюк обговорював з фракцією та президентом Володимиром Зеленським можливість брати участь в Олімпіаді у Токіо Фото: НВ

Зазвичай поза зборами Беленюк тренується по дві години на день

Народний депутат від фракції «Слуга Народу» Жан Беленюк розповів, що встановлює свій тренувальний графік відповідно до розкладу пленарних засідань Верховної Ради.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу НВ.

«Зазвичай поза зборами я тренуюся по дві години на день. Якщо тиждень пленарний, то намагаюся вмістити тренування між ранковим і вечірнім засіданнями, а в непленарні тижні, як зараз, я до вас прямо з тренування приїхав», — розповів Беленюк.

Він також розповів, що обговорював з фракцією та президентом Володимиром Зеленським можливість брати участь в Олімпіаді у Токіо.

«Я до мети перемогти на Олімпіаді йшов 20 років. На жаль, у Ріо її реалізувати не вдалося, сподіваюся, що вдасться в Токіо. Олімпіада в серпні, як депутат я маю 45 днів законної відпустки, думаю, її на підготовку й витрачу», — уточнив депутат.

Нагадаємо, український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.