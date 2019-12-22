Дірка в бюджеті. На скільки президентство Зеленського обходиться українцям дорожче за його попередника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Микола Княжицький

Влада відмовилася від 12,5 мільярдів доларів заради трьох

В українському бюджеті дірка. Мінус 51 мільярд. Усі виплати зупинені, окрім захищених статей. Усі про це пишуть і говорять. Дірка величезна. Навіть у 2015 році наш бюджет мав профіцит, тобто плюс 12 мільярдів гривень. Це тоді, коли почалася війна, коли були шалені витрати після Майдану, після Януковича… Усе одно ми були в плюсі. Зараз – шалений мінус.

Про це народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Микола Княжицький розповів у своєму блозі.

І що робити Зеленському? Він посилає у Москву групу людей, які, за те, щоб отримати 3 мільярди доларів, готові на все. Ми відмовляємося від абсолютно виграшного позову у 12,5 мільярда доларів, закриваємо на це очі, йдемо на абсолютно всі поступки Росії, зменшуємо транзит так, як про це домовилася Меркель… Аби нам дали зараз 3 мільярди доларів. Гроші дуже потрібні. Бо дірка наступного року буде ще більшою.

А звідки ці дірки беруться? Відкриваємо новини і бачимо, що на витрати Офісу президента Зеленського за п’ять останніх місяців витрачено на 30 мільйонів гривень більше, ніж за той самий час минулого року витратив Порошенко. От вам і дірки. Так і будемо продавати Україну частинами. Для того, щоб закривати дірки. Для щасливого існування Зеленського.

Па-па!

Читайте також:

Нагадаємо, в Україні почнуться масові перевірки пенсіонерів: пенсії та субсидії змусять повернути державі.