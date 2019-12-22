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    Економіка та фінанси

    Дірка в бюджеті. На скільки президентство Зеленського обходиться українцям дорожче за його попередника

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    <span>Народний депутат від партії &laquo;Європейська Солідарність&raquo; Микола Княжицький&nbsp;</span> - Дірка в бюджеті. На скільки президентство Зеленського обходиться українцям дорожче за його попередника
    Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Микола Княжицький 

    Влада відмовилася від 12,5 мільярдів доларів заради трьох

    В українському бюджеті дірка. Мінус 51 мільярд. Усі виплати зупинені, окрім захищених статей. Усі про це пишуть і говорять. Дірка величезна. Навіть у 2015 році наш бюджет мав профіцит, тобто плюс 12 мільярдів гривень. Це тоді, коли почалася війна, коли були шалені витрати після Майдану, після Януковича… Усе одно ми були в плюсі. Зараз – шалений мінус.

    Про це народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Микола Княжицький розповів у своєму блозі.

    І що робити Зеленському? Він посилає у Москву групу людей, які, за те, щоб отримати 3 мільярди доларів, готові на все. Ми відмовляємося від абсолютно виграшного позову у 12,5 мільярда доларів, закриваємо на це очі, йдемо на абсолютно всі поступки Росії, зменшуємо транзит так, як про це домовилася Меркель… Аби нам дали зараз 3 мільярди доларів. Гроші дуже потрібні. Бо дірка наступного року буде ще більшою.

    А звідки ці дірки беруться? Відкриваємо новини і бачимо, що на витрати Офісу президента Зеленського за п’ять останніх місяців витрачено на 30 мільйонів гривень більше, ніж за той самий час минулого року витратив Порошенко. От вам і дірки. Так і будемо продавати Україну частинами. Для того, щоб закривати дірки. Для щасливого існування Зеленського.

    Па-па!

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    Микола Княжицький Європейська солідарність депутат бюджет ціни транзит влада
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