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    Бельгія ввела загальнонаціональний карантин через коронавірус

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    Бельгія ввела загальнонаціональний карантин - Бельгія ввела загальнонаціональний карантин через коронавірус
    Бельгія ввела загальнонаціональний карантин

    У Бельгії скасовуються всі масові заходи, незалежно від того, чи є вони приватними чи публічними

    Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес заявила, що країна «перейшла до третьої фази реагування» на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

    Про це пишуть місцеві ЗМІ.

    За її словами, ця стадія має на увазі загальнонаціональний карантин.

    «Ми переходимо на федеральний рівень кризового управління», - сказала Вільмес.

    В країні скасовуються всі масові заходи, незалежно від того, чи є вони приватними чи публічними.

    Нові заходи набудуть чинності в суботу, 14 березня, і будуть діяти до 3 квітня.

    10 березня в Італії обмежили пересування громадян по країні. Пересування можливе тільки з вагомих причин, включаючи робочі або сімейні обставини, а також причини, пов'язані зі здоров'ям.

    Нові норми вступили в силу 10 березня. Також всі навчальні заклади в Італії будуть закриті до 3 квітня.

    Станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 4720 осіб.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

    Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    Бельгія хвороби карантин коронавірус
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