Бельгія ввела загальнонаціональний карантин через коронавірус



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Бельгія ввела загальнонаціональний карантин

У Бельгії скасовуються всі масові заходи, незалежно від того, чи є вони приватними чи публічними

Прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес заявила, що країна «перейшла до третьої фази реагування» на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

За її словами, ця стадія має на увазі загальнонаціональний карантин.

«Ми переходимо на федеральний рівень кризового управління», - сказала Вільмес.

В країні скасовуються всі масові заходи, незалежно від того, чи є вони приватними чи публічними.

Нові заходи набудуть чинності в суботу, 14 березня, і будуть діяти до 3 квітня.

10 березня в Італії обмежили пересування громадян по країні. Пересування можливе тільки з вагомих причин, включаючи робочі або сімейні обставини, а також причини, пов'язані зі здоров'ям.

Нові норми вступили в силу 10 березня. Також всі навчальні заклади в Італії будуть закриті до 3 квітня.

Станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 4720 осіб.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.