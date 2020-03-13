  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Алясці повідомили про першу підозру на коронавірусну інфекцію

    • Розсилка
    На Алясці повідомили про першу підозру на коронавірусну інфекцію - На Алясці повідомили про першу підозру на коронавірусну інфекцію
    На Алясці повідомили про першу підозру на коронавірусну інфекцію

    На планеті більше 120 країн і територій, де виявили вірус

    У четвер, 12 березня, Аляска повідомила про першу на території штату підозру на коронавірусну інфекцію.

    Про це заявив губернатор Аляски Майк Данліві, повідомляє The Hill.

    Як повідомляється, після тестування пацієнт отримав позитивний результат у штаті, однак влада очікує підтвердження від Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC).

    Пацієнт — іноземний громадянин, який подорожував штатом. За словами губернатора, він не мав значних контактів з іншими людьми.

    Чоловіка виписали з медустанови. Він знаходиться в ізоляції в місті Анкорідж.

    Число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на вечір 12 березня перевищило 134 тис осіб, з яких понад 4,9 тис — летальні.

    На планеті більше 120 країн і територій, де виявили вірус. В Європі епіцентром поширення захворювання є Італія. В Україні зафіксовано три випадки захворювання COVID-19.

    Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

    Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    вірус коронавірус Отто Стойка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ