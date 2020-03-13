На Алясці повідомили про першу підозру на коронавірусну інфекцію



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На Алясці повідомили про першу підозру на коронавірусну інфекцію

На планеті більше 120 країн і територій, де виявили вірус

У четвер, 12 березня, Аляска повідомила про першу на території штату підозру на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив губернатор Аляски Майк Данліві, повідомляє The Hill.

Як повідомляється, після тестування пацієнт отримав позитивний результат у штаті, однак влада очікує підтвердження від Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Пацієнт — іноземний громадянин, який подорожував штатом. За словами губернатора, він не мав значних контактів з іншими людьми.

Чоловіка виписали з медустанови. Він знаходиться в ізоляції в місті Анкорідж.

Число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на вечір 12 березня перевищило 134 тис осіб, з яких понад 4,9 тис — летальні.

На планеті більше 120 країн і територій, де виявили вірус. В Європі епіцентром поширення захворювання є Італія. В Україні зафіксовано три випадки захворювання COVID-19.

Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.