Бердянські партизани озвучили свої вимоги до окупантів та колаборантів

На каналі міського спротиву закликали агресорів покинути місто

На Telegram-каналі «Бердянська партизанська армія», присвяченому документуванню злочинів окупантів а також збору даних про місцевих колаборантів, сьогодні було розміщено відео із вимогою до солдат агресора покинути місто. Текст вимоги зачитали троє чоловіків із скритими обличчями з автоматичною зброєю в руках.

«Російські окупанти та їхні колаборанти, ви думаєте, що встановили контроль над Бердянськом? Ви ще не знаєте, в яку мишоловку потрапили. Ми, Бердянська Партизанська Армія, вже нарощуємо сили і готові вийти з тіні. Кожен ваш крок фіксується, за кожний ваш злочин піде неминуча розплата. Селіванов, Сауленко, Саприкін, Маманазаров та інша зграя маріонеткових колаборантів - на вас чекає суд, від якого вам не втекти. На всіх, хто співпрацює з окупантом чекає неминуча доля. Ви тут чужі, ми серед вас. Ваш єдиний шанс вижити – бігти зараз. Завтра буде пізно». - говорять вони.

27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Наступного дня російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста. Міська влада відмовилася співробітничати з ворогом

Мешканці міста неодноразово збирались на мітинги під проукраїнськими гаслами.