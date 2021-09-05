Бережіть дітей: у TikTok поширюється небезпечний челендж

У соцмережі запустили другу хвилю смертельного челенджу: поради лікарів і психолога

У популярному застосунку TikTok з'явився небезпечний для дітей та підлітків «Пуд-челендж».

Суть флешмобу – з'їсти подушечку з гелем для прання та викласти це відео у цей мобільний застосунок. Діти отримують через це хімічні опіки стравоходу – одну з найтяжчих патологій дитячого віку. Про це повідомила Всеукраїнська спілка парамедиків у Facebook.

«Опіки ротової порожнини, стравоходу, шлунково-кишкового тракту. Таке враження, ніби печія. Коли люди починають запивати водою, пече стравохід. Інколи виникає блювання. Найгірше в цьому те, що обпечений стравохід набрякає, а коли заживає, то стає набагато вужчим. Коли він стає набагато вужчим, то людина потім не може нормально їсти», – розповів голова спілки Ярослав Вус.

За статистикою, щомісяця до лікарні шпиталізують 15-20 дітей з опіками, які випили агресивну речовину. Біль нестерпний, чого діти не можуть приховати. У разі такого випадку, потрібно одразу їхати до найближчої лікарні, а не намагатися промити шлунок самотужки.

В гонитві за «лайками», популярністю діти готові на багато небезпечних речей. Сімейна психологиня Анастасія Тарасова радить побудувати довірливі стосунки, щоб не допустити участі в таких челенджах. Не потрібно забороняти своєї дитині сидіти в TikTok, але пояснити їй про наслідки шкідливих флешмобів. Також варто приділяти дитині більше часу та уваги.

«За період 2017-2020роки в НДСЛ «Охматдит» було проліковано 2698 дітей із діагнозом «хімічний опік стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки». У 471 дитини були тяжкі опіки стравоходу (опік ІІ та ІІІ ступенів), які могли призвести до важкого запалення та в подальшому значного звуження стравоходу і потребували тривалого та дороговартісного лікування. Для відновлення прохідності стравоходу цим дітям необхідні постійні повторні госпіталізації в лікарню для проведення лікувальних маніпуляцій під наркозом», – йдеться у повідомленні.

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