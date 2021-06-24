Укради ковпачок з автомобіля: підлітки підтримали дивний челендж (відео)
Челендж зафіксували в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі
Українські користувачі TikTok вигадали челендж, який полягає в крадіжці ковпачків з автомобілів. Про це повідомляє низка Telegram-каналів.
Челендж набув обертів у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі.
Заради відео в додатку TikTok, підлітки крадуть ковпачки з коліс автомобілів. До того ж не звичайні металеві, а з логотипами. Деякі діти назбирали вже цілу колекцію, на якій планують спекулювати. Також підлітки розповідають, як правильно відкрутити ковпачок.
За таке хуліганство в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Водії закликають підлітків зупинити челендж, а батьків – краще стежити за власними дітьми.
Додамо, що в четвер, 24 червня, столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.