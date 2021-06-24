  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Укради ковпачок з автомобіля: підлітки підтримали дивний челендж (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заради відео в додатку TikTok, підлітки крадуть ковпачки з коліс автомобілів - Укради ковпачок з автомобіля: підлітки підтримали дивний челендж (відео)
    Заради відео в додатку TikTok, підлітки крадуть ковпачки з коліс автомобілів
    Фото з відкритих джерел

    Челендж зафіксували в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі

    Українські користувачі TikTok вигадали челендж, який полягає в крадіжці ковпачків з автомобілів. Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

    Челендж набув обертів у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Укради ковпачок з автомобіля: підлітки підтримали дивний челендж (відео)

    Заради відео в додатку TikTok, підлітки крадуть ковпачки з коліс автомобілів. До того ж не звичайні металеві, а з логотипами. Деякі діти назбирали вже цілу колекцію, на якій планують спекулювати. Також підлітки розповідають, як правильно відкрутити ковпачок.

    За таке хуліганство в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Водії закликають підлітків зупинити челендж, а батьків краще стежити за власними дітьми.

    Додамо, що в четвер, 24 червня, столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

    Читайте також:
    Теги: діти автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Укради ковпачок з автомобіля: підлітки підтримали дивний челендж (відео)