Укради ковпачок з автомобіля: підлітки підтримали дивний челендж (відео)

Заради відео в додатку TikTok, підлітки крадуть ковпачки з коліс автомобілів

Заради відео в додатку TikTok, підлітки крадуть ковпачки з коліс автомобілів

Челендж зафіксували в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі

Українські користувачі TikTok вигадали челендж, який полягає в крадіжці ковпачків з автомобілів. Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

Челендж набув обертів у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі.

Заради відео в додатку TikTok, підлітки крадуть ковпачки з коліс автомобілів. До того ж не звичайні металеві, а з логотипами. Деякі діти назбирали вже цілу колекцію, на якій планують спекулювати. Також підлітки розповідають, як правильно відкрутити ковпачок.

За таке хуліганство в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Водії закликають підлітків зупинити челендж, а батьків – краще стежити за власними дітьми.

Додамо, що в четвер, 24 червня, столичні рятувальники врятували дитину, яка могла стати черговою жертвою літнього сезону утоплень.

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