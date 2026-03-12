Головна Спорт Новини
Суперник збірної України продовжив контракт із головним тренером

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Суперник збірної України продовжив контракт із головним тренером
Грем Поттер швидко переконав функціонерів у профпридатності
фото: Reuters

Фахівець лише в жовтні очолив скандинавську національну команду

Англієць Грем Поттер пролонгував договір зі Шведською футбольною спілкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Сторони домовилися щодо продовження співпраці до липня 2030 року. Восени колишній керманич лондонського «Челсі» підписав тимчасовий контракт зі скандинавською збірною. Угода мала пункт пролонгації на випадок виходу «Тре Крунур» на Мундіаль.

Збірна Швеції позмагається за місце на Чемпіонаті світу в плейоф кваліфікації. У півфіналі мінітурніру шведи протистоятимуть національній команді України. Матч відбудеться в іспанській Валенсії 26 березня.

Сильніший у парі позмагається за путівку на Кубок світу з переможцем протистояння збірних Польщі та Албанії. Поєдинок запланований на 31 березня. У разі перемоги над командою Сергія Реброва шведи матимуть перевагу власного поля у фіналі відбору.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

