Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером

Чемпіон світу та Європи повернувся у колишній клуб у новій ролі

Ексфорвард збірної Іспанії Давід Вілья увійшов до ради директорів мадридського «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Матрацники» оновили склад менеджменту. Водночас президентом «Атлетіко» залишиться Енріке Сересо. Натомість посаду генерального директора зберіг Мігель Анхель Хіль.

Вілья захищав кольори «матрацників» у сезоні 2013/14. Тоді він допоміг мадридцям завоювати титул іспанської Ла Ліги. Колишній нападник відреагував на отримання нової ролі.

«Я дуже радий повернутися у клуб із новими обов'язками, але з тим же бажанням і надалі допомагати «Атлетіко» з Мадрида прогресувати з кожним новим сезоном. Клуб суттєво виріс за останні кілька років, і я сподіваюся зробити свій внесок у наші майбутні успіхи. Я дуже вдячний за те, що мою кандидатуру на цю посаду схвалили», – заявив Вілья.

Чим відомий Давід Вілья

Уродженець провінції Астурія, вихованець хіхонського «Спортінга». Дебютував на дорослому рівні за резервну команду «рохібланкос» у сезоні 2000/01.

Пізніше захищав кольори іспанських «Сарагоси» та «Валенсії». У 2010 році приєднався до гранда Ла Ліги – «Барселони». У складі каталонців завоював усі можливі трофеї. Після «Барси» відіграв рік за «Атлетіко», а потім виступав у чемпіонаті Австралії, МЛС та Японії.

У складі збірної Іспанії провів 98 матчів, у яких оформив 59 голів. Став чемпіоном Європи в 2008 році та тріумфував на ЧС-2010. На Мундіалі 2006 року Вілья дублем доклався до розгрому збірної України (4:0) в дебютному для «синьо-жовтих» поєдинку на чемпіонатах світу.

Діяльність Давіда Вільї після завершення ігрової кар'єри

Іспанець – власник DV7 Group, до якої входять кілька компаній, зокрема DV7 Soccer і DV7 Management. Діяльність DV7 Soccer пов'язана з управлінням футбольними академіями в різних куточках планети – США, Пуерто-Ріко, Іспанія, Японія, Домініканська Республіка.

Восени 2019 року Вілья став співвласником американського клубу «Квінсборо». Інвестори планували заявити команду з Нью-Йорка на сезон-2021 в USL Чемпіоншип – другий після МЛС дивізіон США. Проте, проєкт так і не реалізували.

До слова, «матрацники» знімуться в промо повнометражної стрічки «Гострі картузи: Безсмертний». Фільм стане логічним завершенням історії гангстера Томаса Шелбі. Головний герой багаторічного серіалу «Гострі картузи» отримав повний метр завдяки шаленій популярності.

Окрім того, «Атлетіко» візьме участь в ностальгійній акції іспанської Ла Ліги. Команди вийдуть на поєдинки в ретрокомплектах, що ґрунтуються на дизайні форм із власного минулого. Суддівські бригади також матимуть вінтажну форму, а в телетрансляції повернеться ретрографіка.