Український велосипедист проїхав 600 кілометрів, безперервно граючи на сопілці

Винахідник з Миколаївщини Владислав Козаченко проїхав на старому велосипеді майже 600 кілометрів

Владислав Козаченко став першим в Україні, хто зміг здолати декілька сотень кілометрів велосипедом, граючи при цьому на сопілці. Про незвичний вчинок чоловіка написала користувачка соцмережі Ксюша Машкова.

«Музичний інструмент він зробив самостійно із пластикових трубочок. Потім прикріпив сопілку до керма транспортного засобу», – пише користувачка.

Свою незвичну подорож з Миколаєва до Тернополя Владислав почав ще 5 серпня. На подолання маршруту в умовах безперервної гри на саморобному музичному інструменті чоловікові вистачило три дні.

«Вигадав те, що вмію найкраще. А краще за все я вмію кататися на велосипеді та грати на сопілці. От і з'явилась така ідея», – пояснив свій вчинок Владислав.

Та попри унікальність такого заїзду приймати заявку на встановлення рекорду представники Національного реєстру відмовились. Тому чоловік присвятив його 30-річчю незалежності України.

До слова, у Франківську троє силачок зрушили з місця п'ять бетоновозів і встановили рекорд.

А от у Києві на Софійській площі двоє автомобілістів влаштували несанкціоноване дрифт-шоу.