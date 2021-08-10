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    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)

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    Троє українок протягли&nbsp;бетонозмішувачі на відстань понад шість метрів - Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Троє українок протягли бетонозмішувачі на відстань понад шість метрів
    Фото: GALKA.IF.UA

    Рекорд України, який поставили учасниці спортивного заходу, не має аналогів у світі

    Як найсильніші жінки країни ставили силовий рикорд, бачив увесь Франківськ. Це унікальна подія, адже ніхто у світі ще не робив нічого подібного, повідомляє сайт «galka.if.ua».

    Понад 78 тонн вага п'яти бетонозмішувачів. Шість метрів 14 сантиметрів відстань, яку змогли подолати троє українок. Аби поставити унікальний рекорд, запросили спортсменок.

    «Ольга Лящук – найсильніша жінка світу (чинна), Winner of Strongest woman of the world Olympia 2017; Winner of Arnold Pro Strongwoman 2019/2020; Маргарита Кучина віце-чемпіонка України з богатирського багатоборства поточного року; Ганна Васюк дворазова чемпіонка України з богатирського багатоборства, володарка кубку України з богатирського багатоборства, багаторазова рекордсменка України», зазначається у публікації. Ними опікується богатир Володимир Піндус. Він і став організатором дійства.

    За усім спостерігав і представник федерації найсильніших атлетів України Валерій Газаєв. «Подібного рекорду ніколи у світі ніхто не встановлював, він унікальний. Тут немає фокусів лише навички, техніка, чиста сила і досвід», пояснив Газаєв.

    Спочатку на тренування дівчата випробовували сили із трьома бетонозмішувачами, для рекорду кількість техніки збільшили.

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    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)
    Фото: GALKA.IF.UA

    «Володимир Пиндус зазначив, що чоловіки вже не раз доводили, що українці найсильніша нація. Тепер вирішили, що треба доводити – в Україні сильні й жінки», повідомляється на сайті.

    Самі ж учасниці заходу кажуть, що третій підхід з найбільшою кількістю техніки видався їм найлегшим.

    «Обрали саме бетонозмішувачі, щоб присвятити наш рекорд до Дня будівельника. Хоча ми з Харкова та Києва, але якщо є можливість встановити рекорд у Франківську, то чом би й ні?» – розповіли рекордсменки.

    Нагадаємо, українець захистив титул найсильнішої людини планети. Олексій Новіков не мав рівних на престижному турнірі стронгменів у Лондоні.

    Теги: спорт українці рекорд речі
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    Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)