Три українки протягнули п'ять бетонозмішувачів і встановили рекорд (фото)

Рекорд України, який поставили учасниці спортивного заходу, не має аналогів у світі

Як найсильніші жінки країни ставили силовий рикорд, бачив увесь Франківськ. Це унікальна подія, адже ніхто у світі ще не робив нічого подібного, повідомляє сайт «galka.if.ua».

Понад 78 тонн – вага п'яти бетонозмішувачів. Шість метрів 14 сантиметрів – відстань, яку змогли подолати троє українок. Аби поставити унікальний рекорд, запросили спортсменок.

«Ольга Лящук – найсильніша жінка світу (чинна), Winner of Strongest woman of the world Olympia 2017; Winner of Arnold Pro Strongwoman 2019/2020; Маргарита Кучина – віце-чемпіонка України з богатирського багатоборства поточного року; Ганна Васюк – дворазова чемпіонка України з богатирського багатоборства, володарка кубку України з богатирського багатоборства, багаторазова рекордсменка України», – зазначається у публікації. Ними опікується богатир Володимир Піндус. Він і став організатором дійства.

За усім спостерігав і представник федерації найсильніших атлетів України Валерій Газаєв. «Подібного рекорду ніколи у світі ніхто не встановлював, він унікальний. Тут немає фокусів – лише навички, техніка, чиста сила і досвід», – пояснив Газаєв.

Спочатку на тренування дівчата випробовували сили із трьома бетонозмішувачами, для рекорду кількість техніки збільшили.

«Володимир Пиндус зазначив, що чоловіки вже не раз доводили, що українці – найсильніша нація. Тепер вирішили, що треба доводити – в Україні сильні й жінки», – повідомляється на сайті.

Самі ж учасниці заходу кажуть, що третій підхід з найбільшою кількістю техніки видався їм найлегшим.

«Обрали саме бетонозмішувачі, щоб присвятити наш рекорд до Дня будівельника. Хоча ми з Харкова та Києва, але якщо є можливість встановити рекорд у Франківську, то чом би й ні?» – розповіли рекордсменки.

Нагадаємо, українець захистив титул найсильнішої людини планети. Олексій Новіков не мав рівних на престижному турнірі стронгменів у Лондоні.