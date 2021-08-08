У Великій Британії активістка влаштувала заплив із труною (фото)

Джойс сплавляється річкою Вай вже 35 років, але кількість сміття останнім часом її вразила

Акцію жінка провела через те, що помітила велику кількість сміття на річці

У Великій Британії плавчиня Анджела Джойс влаштувала заплив із труною на річці Вай. Таку акцію вона організувала, аби привернути увагу громадськості до проблеми забруднення водойм. Як повідомляє ВВС, Джойс сплавляється річкою Вай вже 35 років. За це вона отримала прізвисько «Дика жінка Вай».

Акцію жінка провела через те, що помітила велику кількість сміття на річці. Вона закликала владу збільшити штрафи за забруднення навколишнього середовища і посилити екологічний захист всіх річок країни.

Зазначається, що уряд Уельсу, де протікає річка Вай, витратив кілька мільйонів фунтів стерлінгів на поліпшення якості води в регіоні, і нині 46% річок перебувають у «хорошому стані».

Нагадаємо, у Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля». Згідно з умовами змагань, учасникам необхідно було викопати на швидкість могилу розміром: 200 см в довжину, 80 см в ширину і 160 см в глибину. Брати участь у конкурсі мали право будь-хто з працівників ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.

Також поліція затримала запоріжанина, який ховав наркотики на могилах. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив працівникам поліції, що вже встиг зробити закладки і сфотографувати, де вони заховані, на свій телефон. Усього поліцейські вилучили 39 згортків з наркотичною речовиною.



