Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні

Лідер США раніше заявив, що Кремль готує напад на Київ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Говорили про ситуацію навколо України. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Під час засідання було обговорено російську ескалацію навколо України.

«Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України», – пише пресслужба Білого дому.

Деталі наради наразі не повідомляються.

Нагадаємо, посольство США в Росії попередило про можливі теракти в РФ.

Згідно з даними розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу. Також ЗМІ оприлюднили інформацію, що російське командування отримало наказ про напад на Україну – CBS News.

Як відомо, Сполучені Штати Америки розраховують на дипломатичне розв’язання конфлікту щодо загострення ситуації на Донбасі. Водночас вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже прийняв рішення.

До слова, сьогодні відбулась телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна та лідера Франції Еммануеля Макрона. Сторони порушили питання загострення ситуації на Донбасі та домовились спробувати досягти припинення вогню.

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