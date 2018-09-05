Білий дім різко розкритикував книгу журналіста The Washington Post про Трампа



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Білий дім

У Білому домі заявили, що книга «Страх. Трамп в Білому домі» - не більше ніж сфабриковані історії

Книга журналіста, багарічного редактора The Washington Post Боба Вудворда «Страх. Трамп в Білому домі» є збором сфабрикованих історій, переказаних колишніми співробітниками, щоб зганьбити президента США.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

«Ця книга - не більше ніж сфабриковані історії, частина з них - від незадоволених екс-співробітників, які хочуть виставити президента в поганому світлі», - повідомляє Білий дім.

«Демократи і їх союзники в ЗМІ розуміють, що з такою успішною роботою, яку робить він (Трамп, - ред), ніхто не зможе перемогти його в 2020 році - навіть близько не зможе», - вважають в прес-службі, висловлюючи при цьому обурення, що зміст книги отримав широкий розголос в ЗМІ.

Як стало відомо раніше у вівторок, в книзі, яка надійде в продаж 11 вересня, розповідається про роботу адміністрації Трампа.

Зокрема, Вудворд в своїй книзі написав, що Трамп після хіматаки в Сирії в квітні 2017 року наказав главі Пентагону Джеймсу Меттісу підготувати план фізичного усунення Асада.

За даними журналіста, Меттіс спочатку погодився, однак потім заявив, що не буде цього робити.

Постпред США при ООН вже спростувала дану інформацію.