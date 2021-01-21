Білорус отримав тюремний термін за образу Лукашенка в Telegram

Чоловік написав у Telegram «непристойні за формою і принизливі за спрямованістю текстові коментарі»

Інтернет-коментатора засудили до року і трьох місяців колонії загального режиму

Суд Островецького району Білорусі засудив чоловіка до року і трьох місяців колонії загального режиму за публічну образу Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва.

Про це повідомляє Верховний суд країни у четвер, 21 січня.

Як випливає з вироку суду, чоловік 1 вересня 2020 року розмістив на адресу Лукашенка в одному з Telegram-каналів «непристойний за формою і принизливий за спрямованістю текстовий коментар, що суперечить загальнолюдській моралі, встановленим правилам спілкування між людьми, що містить нецензурні слова».

А 28 жовтня 2020 року, коментуючи звернення міністра Караєва, чоловік написав у чаті «непристойні за формою і принизливі за спрямованістю текстові коментарі, що суперечать загальнолюдській моралі і встановленим правилам спілкування між людьми, що містять нецензурні слова».

Стверджується, що в суді обвинувачений повністю визнав провину. Вирок законної сили не набув і може бути оскаржений в установленому законом порядку.

Як відомо, протести на вулицях Мінська та інших білоруських міст разом із їх жорстоким придушенням призвели до різкого падіння Білорусі у рейтингу самих безпечних держав. На початку 2020 року Білорусь займала 16-е місце зі 129 країн і перебувала між Хорватією і Данією. За даними на початок 2021 року республіка опустилися на 114-е місце серед 135 країн і перебуває тепер між Домініканською Республікою і Кенією.