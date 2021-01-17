Білорусь стала небезпечною: країна значно просіла у відповідному рейтингу

За час антиурядових протестів сусідня держава опустилась до показників Кенії

Протести на вулицях Мінська та інших білоруських міст разом із їх жорстоким придушенням призвели до різкого падіння Білорусі у рейтингу самих безпечних держав, що складається ресурсом Numbeo. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», на початку 2020 року Білорусь займала 16-е місце зі 129 країн і перебувала між Хорватією і Данією. За даними на початок 2021 року республіка опустилися на 114-е місце серед 135 країн і перебуває тепер між Домініканською Республікою і Кенією.

Лідирує в рейтингу Катар, на останньому місці – Венесуела.

Сервіс Numbeo збирає статистику щодо якості життя в різних країнах. Індекс злочинності та безпеки заснований на опитуваннях користувачів сайту.

У Білорусі вже майже півроку тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.

Раніше стало відомо про те, що Білорусь може втратити право на проведення хокейного чемпіонату світу цього року, якщо Олександр Лукашенко продовжуватиме репресії проти опозиції.