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    У світі

    Білорусь стала небезпечною: країна значно просіла у відповідному рейтингу

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    <p>У рейтингу безпеки Білорусь впала з 16-го на 114-те місце </p> - Білорусь стала небезпечною: країна значно просіла у відповідному рейтингу

    У рейтингу безпеки Білорусь впала з 16-го на 114-те місце

    За час антиурядових протестів сусідня держава опустилась до показників Кенії

    Протести на вулицях Мінська та інших білоруських міст разом із їх жорстоким придушенням призвели до різкого падіння Білорусі у рейтингу самих безпечних держав, що складається ресурсом Numbeo. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», на початку 2020 року Білорусь займала 16-е місце зі 129 країн і перебувала між Хорватією і Данією. За даними на початок 2021 року республіка опустилися на 114-е місце серед 135 країн і перебуває тепер між Домініканською Республікою і Кенією.

    Лідирує в рейтингу Катар, на останньому місці – Венесуела.

    Сервіс Numbeo збирає статистику щодо якості життя в різних країнах. Індекс злочинності та безпеки заснований на опитуваннях користувачів сайту.

    У Білорусі вже майже півроку тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.

    Раніше стало відомо про те, що Білорусь може втратити право на проведення хокейного чемпіонату світу цього року, якщо Олександр Лукашенко продовжуватиме репресії проти опозиції.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Венесуела Катар опозиція
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