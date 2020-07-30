У Білорусі бойовиків «Вагнера» підозрюють у підготовці теракту



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Наразі розшукують інших бойовиків

До 200 бойовиків перебували на території Білорусі, 33 затримані, - держсекретар Ради безпеки Білорусі

У Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків ПВК Вагнера, їх підозрюють у підготовці теракту. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, повідомляє TUT.by.

За його словами, до 200 бойовиків перебували на території Білорусі, 33 затримані, зараз йдуть пошуки інших.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.