Затримання «вагнерівців»: Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму



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Прикордонний режим посилять з метою недопущення дестабілізації ситуації в обох країнах - МЗС Білорусі

Україна та Білорусь посилять прикордонний режим через затримання бойовиків ПВК «Вагнера» під Мінськом. Про це йдеться у повідомлення пресслужби МЗС Білорусі.

«Беручи до уваги зазначений насторожуючий факт, а також проведення у даний момент у Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах», - заявили у МЗС Білорусі.

Як повідомлялося, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків ПВК «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.