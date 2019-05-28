Білорусь встановила тарифи на прокачування «брудної» нафти в РФ



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Тариф на транспортування 1 т нафти за маршрутом від нафтоперекачувальної станції«Кобрин» - Унеча (Високе) складе 330,53 російських рублів

Білорусь встановила тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» і «Полоцктранснефть Дружба» у напрямку російської ЛВДС «Унеча». Про це йдеться в постанові міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ), опублікованій у вівторок на Національному правовому інтернет-порталі республіки, передає УНН.

Згідно з документом, вартість транспортування 1 т нафти маршрутом ЛВДС «Мозир» - Унеча (Високе) складе 70,44 російських рублів. Цей тариф відповідає тарифу на прокачування 1 т нафти маршрутом Унеча (Високе) - ЛВДС «Мозир», встановленому з 1 лютого поточного року.

Тариф на транспортування 1 т нафти за маршрутом від нафтоперекачувальної станції (НПС) «Кобрин» (кордон Республіки Білорусь/Республіки Польща) - Унеча (Високе) складе 330,53 російських рублів.

Також постановою білоруського міністерства встановлений тариф на прокачування 1 т нафти за маршрутом Унеча-Полоцьк-Невель в розмірі 191,2 російських рублів.

Постанова сьогодні набрала чинності і діє до 1 жовтня 2019 року.

Раніше повідомлялось, що РФ і Білорусь затвердять методику оцінки збитків від забруднення «Дружби» до 10 червня.