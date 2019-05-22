У світі дешевшає нафта через зростання американських запасів



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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Вартість бареля липневої нафти Brent становить $71,69 (-0,68%)

Ціни на нафту впали в середу після того, як галузеві дані показали зростання запасів сирої нафти в США, а Саудівська Аравія зобов'язалася підтримувати баланс на ринках.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля липневої нафти Brent становить $71,69 (-0,68%). Барель липневої нафти WTI торгувався по $62,55 (-0,92%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $72,18 і $63,13 відповідно.

Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що запаси нафти в США виросли минулого тижня на 2,4 мільйона барелів до 480,2 мільйона барелів порівняно з прогнозами аналітиків, які чекали зниження на 599.000 барелів.

Саудівська Аравія заявила 22 травня, що прихильна збалансованого і стійкого ринку нафти. Тим часом, саме Ер-Ріяд був локомотивом скорочення поставок ОПЕК і союзниками картеля, яке почалося в січні і націлене на скорочення глобального надлишкової пропозиції.

У період з листопада 2018 року по квітень 2019 року. Альянс ОПЕК + скоротив поставки сирої нафти на 2,3 млн бар./добу. (Б / д), відзначають в Bank of America Merrill Lynch (BofA). Це сприяло зростанню цін на нафту марки Brent більш ніж на третину з початку цього року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 71,64 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 72,04 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 72,18).