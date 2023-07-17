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Британія запровадила санкції проти росіян, які причетні до депортації українських дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія запровадила санкції проти росіян, які причетні до депортації українських дітей
Понад 19 тис. українських дітей були примусово депортовані окупаційною владою до Росії
фото ілюстративне

Лондон наклав санкції на міністра культури Росії Ольгу Любімову та міністра освіти Сєргєя Кравцова

Уряд Сполученого Королівства запровадив санкції проти 14 росіян у відповідь на «спроби РФ знищити українську національну ідентичність», з яких 11 причетні до незаконного вивезення дітей з території України. Про це йдется на сайті уряду Британії.

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив: «Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє».

Зокрема Лондон наклав санкції на міністра культури Росії Ольгу Любімову та міністра освіти Сєргєя Кравцова.

«Ці особи відіграли підступну роль у розрахованій програмі Росії депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності. Понад 19 тис. українських дітей були примусово депортовані окупаційною владою до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію», – йдеться в повідомленні.

Під санкції також потрапили:

  • губернатор Камчатського краю Владімір Солодов;
  • пропагандист Антон Красовскій;
  • політтехнолог Тімофєй Сергєйцєв;
  • керівник окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев;
  • дитячий центр «Артек» у тимчасово окупованому Криму;
  • голова Адигеї Мурат Кумпілов.

Раніше Росія назвала число українців, яких вона депортувала з України.

Крім того, Росія вбила в Україні 483 дитини.

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Теги: росія війна санкції Велика Британія

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