Протасевич з подряпаними руками розповів про «сталеві яйця» Лукашенка і як почав його поважати

3 червня на білоруському телеканалі транслювали велике інтерв'ю Протасевича

Опозиційний журналіст Роман Протасевич розказав про ставлення до Лукашенка. Він заявив, що «безумовно поважає» самопроголошеного президента Білорусі. Про це під час інтерв'ю на білоруському каналі ОНТ у програмі «Марков. Ничего личного» заявив сам ув'язнений і знятий з рейсу Роман Протасевич.

«Я не буду приховувати, я багато критикував Олександра Григоровича Лукашенка. Звичайно, адже як мені здавалося, були для цього причини. Але я все життя був журналістом. І коли я став все більше і більше втягуватися не в журналістську роботу, а в політичну – тим більше мені хотілося звідти втекти. І тим більше я почав розуміти, що багато речей, за які критикували Лукашенка – насправді це спроба тиску. І що в багатьох моментах він людина «зі сталевими яйцями». Незважаючи на весь тиск. Я не буду приховувати, що природно, були ситуації, де я вважаю, що деякі моменти були помилковими», – зазначив Протасевич.

Роману Протасевичу задали питання: «якщо говорити одним словом, ви його поважаєте (Лукашенка – ред)?».

– «Безумовно», – відповів Протасевич.

Зауважимо, що впродовж всього інтерв’ю можна побачити, що на тілі Протасевича є подряпини. Зокрема, криваві рани на кистях.

При цьому, білоруські опозиційні ЗМІ зазначають, що на Протасевича тиснуть та погрожують, саме тому він був змушений дати інтерв'ю:

«Ми всі прекрасно розуміємо, що Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега перебувають у заручниках у державних терористів. Інтерв'ю, дані в умовах тортур, є неетичними, тому в пресі не прийнято їх публікувати. Саме з цих причин європейські ЗМІ не стали розміщувати зізнань Протасевича і Сапеги», – пише «Білорусь головного мозку».

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.