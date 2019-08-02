Більшість тих, хто на Донбасі отримав російські паспорти, вже ідентифікували – Матіос



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За даними Матіоса, документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб

Деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитані під час перетину ними КПВВ, сказав Матіос

Наразі значна частина жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифікована.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо НВ головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його даними, документи Російської Федерації вже отримали понад 13 тисяч осіб.

«У нас є повна картина, нами зараз - в процесі слідства - встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької і Луганської областей - це великі цифри. На даний момент ми фактично володіємо ситуацією по більше 13 тисячах осіб - значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування», - повідомив Матіос.

Головний військовий прокурор додав, що слідчі діють в законний спосіб.

За словами Матіоса, деякі люди, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитані під час перетину ними КПВВ на Донбасі.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

До слова, у РФ заявили, що російський паспорт не дає права отримувати російську пенсію.

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Джерело: Новое Время