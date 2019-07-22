Біля КПВВ «Майорське» продовжать розміновувати територію



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КПВВ «Майорське» 22 липня не буде працювати

На Донеччині вибухотехнічна група ДСНС 22 липня продовжить заходи з розмінування місцевості поблизу КПВВ «Майорське».

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«КПВВ «Майорське» сьогодні функціонувати не буде. Пропуск осіб та транспорту через лінію розмежування не здійснюватиметься», - заявили в МВС.

Як зазначається, вчора поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське» проводились заходи з розмінування місцевості. Сьогодні робота щодо розмінування продовжиться.

Як відомо, 21 липня до Головного управління Національної поліції України в Донецькій області надійшла інформація про замінування КПВВ «Майорське».

На місце події для обстеження території було направлено піротехнічну групу та відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту Головного управління ДСНС у Донецькій області.

«З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС ініційовано питання щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ «Майорське» для додаткового та ретельного обстеження його території», - заявили в ДСНС.

Станом на 19:30 21 липня піротехніки ДСНС завершили роботи з обстеження території КПВВ «Майорське». Всього було виявлено 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 мм, 1 артилерійський снаряд 23 мм, 4 артилерійські снаряди 30 мм, 5 ручних гранат та фрагмент мінометної міни.