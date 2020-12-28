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    Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)

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    У новорічному велопараді взяли участь кілька десятків людей - Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)
    У новорічному велопараді взяли участь кілька десятків людей
    Фото: U-Cycle

    У столиці відбувся новорічний велопарад

    У неділю, 27 грудня, у центрі столиці відбувся традиційний новорічний Bike2Holidays: велопарад «Чарівне місто».

    Гуляючи Києвом, можна було зустріти й Санта-Клаусів, і відьом, і вовчиць, і чарівників, а головне — всі вони були на велосипедах.

    Стартував велопарад о 12:00 у парку Шевченка. Маршрут пролягав такими локаціями: парк Шевченка - Софійська площа - Володимирська гірка - Контрактова площа.

    Учасники велопараду проїхалися новорічними локаціями, взяли участь у конкурсах, зокрема на найкращий «чарівний» новорічний костюм.

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    Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)
    Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)
    Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)
    Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)
    Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)
    Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)

    Організатор заходу – U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).

    Теги: Київ новорічні свята парк велосипед
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