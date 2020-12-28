Центром Києва на велосипедах проїхалися Санта-Клауси, чарівники, пірати (фото)
У столиці відбувся новорічний велопарад
У неділю, 27 грудня, у центрі столиці відбувся традиційний новорічний Bike2Holidays: велопарад «Чарівне місто».
Гуляючи Києвом, можна було зустріти й Санта-Клаусів, і відьом, і вовчиць, і чарівників, а головне — всі вони були на велосипедах.
Стартував велопарад о 12:00 у парку Шевченка. Маршрут пролягав такими локаціями: парк Шевченка - Софійська площа - Володимирська гірка - Контрактова площа.
Учасники велопараду проїхалися новорічними локаціями, взяли участь у конкурсах, зокрема на найкращий «чарівний» новорічний костюм.
Організатор заходу – U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).