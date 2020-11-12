ЗМІ: Богуслаєв закриває підприємство і звільняє співробітників

Експерти пов'язують зупинку виробництва зі складним економічним становищем підприємства

Робота ПАТ «Мотор Січ» припиняється, а співробітники відправляються «у простій». Про це повідомляють міські ЗМІ Запоріжжя, посилаючись на працівників підприємства, які вже ознайомилися з відповідним наказом свого керівництва, яке пояснює своє рішення епідеміологічною ситуацією.

Як відомо, зараз фактично керує «Мотор Січчю» почесний президент В'ячеслав Богуслаєв, хоча такої посади в штатному розписі немає. Він з 90-х років керував підприємством, а після приватизації та до продажу контрольного пакета китайським інвесторам у 2016 році був його власником. ПАТ «Мотор Січ» досі офіційно керують топменеджери, які були призначені в наприкінці 2015 року Богуслаєвим перш ніж укладати угоду з китайцями. Оскільки акції ПАТ «Мотор Січ» арештовані судом з політично мотивованого кримінального розслідування, підприємство три роки не проводить збори акціонерів, а це, своєю чергою, не дозволяє власникам акцій призначити новий менеджмент і переобрати органи управління АТ.

Експерти пов'язують зупинку виробництва на «Мотор Січі» і скорочення чисельності співробітників зі складним економічним становищем підприємства. Російський ринок втрачений з 2014 році, а постачання в достатньому обсязі на ринок КНР неможливі через те, що українська влада з 2017 року блокує китайським акціонерам доступ до підприємства, 2019 рік завершено з чистим збитком 532,72 млн грн, перед цим перше півріччя 2019 року – «мінус» 426 млн грн, перший квартал 2020 року – «Мотор Січ» звітує про чистий збиток у розмірі 219 млн грн. Через погіршення ситуації завод тільки за 2 останні роки покинули понад 4,5 тисячі співробітників, а в цілому за час нестабільності було втрачено близько 8 тис. співробітників. Суди розглядають справи про розтрати та розкрадання керівників АТ «Мотор Січ» на суму близько 0,5 мільярда гривень. Нещодавно правоохоронці розкрили крадіжку з заводу авіаційного двигуна, який один з керівників підприємства намагався збути у себе в гаражі.

Раніше заступник глави одного з профільних комітетів ВРУ заявив, що В'ячеслав Богуслаєв отримав від китайців близько мільярда доларів, а арешт акцій дозволяє йому і підконтрольному йому менеджменту підприємства досі здійснювати фактичний контроль над підприємством і дотепер безконтрольно грабувати «Мотор Січ». Дана схема була реалізована Богуслаєвим спільно з експрезидентом Петром Порошенком і керівником СБУ.

Китайські власники контрольного пакета акцій з моменту його покупки через арешти акцій не мають впливу на управління АТ «Мотор Січ», відповідно, не можуть втрутитися в ситуацію, звільнивши неефективний менеджмент Богуслаєва, і відновити нормальну діяльність заводу. А останні кілька місяців китайські інвестори безрезультатно намагаються в українських судах скасувати діючі арешти, щоб отримати доступ до управління активом, в який інвестовано близько мільярда доларів. Зокрема, вони направили в українське Міністерство юстиції України претензію про намір звернутися в міжнародний арбітраж і стягнути з України $ 3,5 млрд за збиток, заподіяний їм діями українських органів влади.

Нагадаємо, що Skyrizon і DCH втретє звернулися в АМКУ за дозволом на концентрацію акцій ПАТ «Мотор Січ».