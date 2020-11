Продукти, які підвищують ризик інсульту: чим їх замінити

Науковці виявили групу харчових продуктів, які провокують серцево-судинні ускладнення

Journal of the American College of Cardiology опублікував дослідження, яке свідчить про те, що раціон, який містить деякі продукти, зокрема, цукор, оброблене м'ясо, рафіновані рослинні олії, підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.

В дослідженні взяли участь понад 210 тисяч людей й тривало воно 32 роки.

Дослідники на чолі з доктором Джун Лі з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я створили запальний індекс харчування, заснований на оцінці кількості біомаркерів запалення в крові. Всього в індексі фахівці назвали 18 груп продуктів, які продемонстрували найбільш сильний зв'язок зі збільшенням запальних біомаркерів.

Вчені також встановили, що при вживанні таких продуктів ризик серцевих захворювань збільшується на 46 відсотків, а ймовірність інсультів - на 28 відсотків.

Доктор Джун Лі радить дотримуватися рослинної дієти, багатої на фрукти, овочі та цільнозернові вироби, а також вживати достатню кількість білка, зокрема рибу.

Протизапальні продукти

Жирна риба

Листкова зелень

Ягоди

Насіння льону

Оливкова олія

Зелений чай

Авокадо

Хрестоцвіті овочі

Горіхи

Вівсяні пластівці

Буряк

Чорна квасоля

Кокосова олія

Куркума

З часом в організмі може виробитись системне запалення. Йдеться про виснаження запасу стовбурових клітин, які допомагають організму відновлюватися, погіршення роботи імунної системи.

Погане це запалення тим, що прискорює старіння організму, підвищує ризик мутацій, пошкоджує внутрішню стінку судин – ендотелій. А от протизапальний тип харчування допоможе його зменшувати.