Бойовики запросили «тишу» під Зайцевим, але відкрили вогонь – поранено українського військового



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З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли

Сьогодні, о 13.30 год. в районі населеного пункту Зайцеве, представники незаконних збройних формувань запросили в української сторони режим «тиша» до 16.00 год. Про це йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У своєму зверненні вони закликали Об'єднані сили дати можливість забрати тіла своїх загиблих – членів диверсійно-розвідувальної групи, яких було нещодавно ліквідовано бійцями полку «Азов» в районі Світлодарської дуги.

Українська сторона, дотримуючись основ міжнародного гуманітарного права, низки міжнародно-правових угод про захист жертв війни, а також морально-етичних норм підтвердила запит на режим «тиша» на вищевказаний період часу.

Однак, ворог мав іншу мету – скористатися затишшям, приспати пильність і нанести ураження по наших підрозділах. З цією метою він порушуючи рижим «тиша», зухвало розпочав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Наші військовослужбовці вже давно звикли не вірити російським найманцям, тож були готові до такого розвитку подій. Під час потужного ворожого обстрілу все ж не обійшлося без санітарних втрат – одного нашого військовослужбовця було поранено. Наразі йому вже надано кваліфіковану медичну допомогу, стан здоров’я – середньої важкості.

Зазначимо, що з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли.

Як повідомлялось, сьогодні окупанти 45 хвилин гатили з гранатометів біля Зайцевого.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У штабі ООС повідомили, що під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один – отримав поранення.