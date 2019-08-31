Окупанти 45 хвилин гатили з гранатометів біля Зайцевого: мапа боїв



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Через п’ять годин противник здійснив повторний обстріл села Зайцеве, цього разу ведучи вогонь зі стрілецької зброї

Станом на 12.00 суботи, 31 серпня, російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири випадки порушення режиму перемир’я з боку противника», - зазначається у повідомленні.

Так, о 05.40 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі станкових та ручних гранатометів в бік захисників Водяного. Вогонь вівся з напрямку села Ужівка.

Далі, рівно о шостій ранку, противник застосував піхотну зброю проти оборонців села Зайцеве. Упродовж 45 хвилин окупанти зі сторони н.п. Гольмівський обстрілювали наші оборонні укріплення з автоматичних і ручних гранатометів. Приблизно о цій же порі ворог застосував ту ж саму зброю в бік н.п.Травневе. Цей обстріл також вівся з боку Гольмівського. В обох випадках військовослужбовці Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь із застосуванням виключно піхотних зразків зброї.

Також близько 11.00 ранку противник здійснив повторний обстріл села Зайцеве, цього разу ведучи вогонь зі стрілецької зброї.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Наразі ситуація стабільна. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Бойових втрат у лавах українських підрозділів з початку доби немає.

Як повідомлялось, за минулу добу окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У штабі ООС повідомили, що під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один – отримав поранення.