  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На референдумі в Киргизстані підтримали зміни до Конституції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На референдумі в Киргизстані підтримали зміни до Конституції - На референдумі в Киргизстані підтримали зміни до Конституції
    На референдумі в Киргизстані підтримали зміни до Конституції
    Фото 24.kg

    Нова редакція Конституції передбачає затвердження президентської форми правління, запровадження інституту Народного Курултаю та скорочення кількості депутатів парламенту з 120 до 90

    79,31% учасників референдуму в Киргизстані проголосували за зміни до Конституції.

    Попередні підсумки голосування, які оприлюднила Центральна комісія з виборів і проведення референдумів Киргизької Республіки, інформує агентство 24.kg.

    Відповідно до законодавства КР, референдум вважається таким, що відбувся, якщо в голосуванні взяли участь понад 30%. У цьому голосуванні взяли участь 1 294 076 громадян (35,9%).

    Питання вважається схваленим, якщо «за» проголосували понад 50% людей, що взяли участь в голосуванні.

    «За» проголосували 1 026 917 учасників референдуму (79,31%), «проти» – 176 701 осіб, або 13,65%.

    Повідомляється, що дані надійшли з 92% виборчих дільниць.

    Нова редакція Конституції передбачає затвердження президентської форми правління, запровадження інституту Народного Курултаю (Народних Зборів), та скорочення кількості депутатів парламенту з 120 до 90. Президент Киргизстану може очолювати республіку не більше двох 5-річних термінів замість нинішніх 6 років один раз.

    Теги: референдум Киргизстан президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies