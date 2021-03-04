Бізнесмен Фукс виграв суд у видання «Обозреватель» щодо захисту ділової репутації

Суд зобов'язав видання виплатити 300 тисяч гривень компенсації

Відомий бізнесмен Павло Фукс виграв суд у справі щодо захисту ділової репутації у «Обозреватель» та голови редакційної ради видання Михайла Бродського. Суд зобов'язав видання виплатити 300 тисяч гривень компенсації, що призвело до запуску процедури банкрутства. Про це повідомляє видання «Букви».

23 лютого Господарським судом Київської області винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про банкрутство ТОВ «Золота середина» (код ЄДРПОУ 32611564) через неспроможність сплатити заборгованість у розмірі 300 тисяч гривень.

Заборгованість виникла внаслідок набрання чинності рішенням Васильківського міськрайонного суду Київської області від 16 вересня. Цим рішенням суд задовольнив позовну заяву про захист честі, гідності та ділової репутації Павла Фукса та визнав неправдивою інформацію щодо бізнесмена, поширену виданням «Обозреватель».

Суд зобов’язав видання спростувати інформацію, а також постановив стягнути з ТОВ «Золота середина» 1 млн гривень як відшкодування завданої шкоди.

23 грудня Апеляційний суд Київської області зменшив розмір відшкодування моральної шкоди до 300 тисяч гривень.

ТОВ «Золота середина», за даними сервісу YouControl, належить:

Ростиславу Бродському (20,2%)

Юрію Бродському (10,1%)

ТОВ «Денді юа» (69,69%)

«Денді юа» своєю чергою належить Ростиславу, Юрію та Світлані Бродським. Це сини та дружина Михайла Бродського.

Михайло Бродський – бізнесмен, колишній депутат та голова редакційної ради видання «Обозреватель», про що йдеться на сторінці в «Вікіпедії». Про належність «Обозревателя» ТОВ «Золота середина» вказано й на сайті видання.

11 березня в приміщенні Господарського суду Київської області має відбутися засідання у справі щодо банкрутства ТОВ «Золота середина». На засіданні суд має призначити арбітражного управителя – особу, яка вчинятиме розпорядження майном боржника впродовж процедури банкрутства.

Крім того, суд застосував щодо ТОВ «Золота середина» заборону на вчинення дій, які можуть призвести до ухилення від виконання вимог кредиторів – приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію, а також відчужувати основні засоби.

Крім переліченого, ТОВ «Золота середина» належить право на знак для товарів і послуг «Обозреватель». За даними Укрпатенту, заявником при реєстрації цього знака виступав безпосередньо Михайло Бродський.

Усе зазначене підтвердив сам Павло Фукс. Він розмістив публікацію щодо спору з виданням «Обозреватель» у своєму Telegram-каналі.